Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга заявив, що Україна хоче відкрити нові посольства в декількох країнах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга заявив, що Україна хоче відкрити нові посольства в декількох країнах
Сибіга закликав асоціацію Карибських держав до підтримки мирних зусиль України
фото: МЗС

Сибіга заявив про готовність України ділитися з країнами Карибського басейну унікальним досвідом стійкості, набутим під час війни

Сьогодні, 22 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у діалозі високого рівня між Радою міністрів асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Очільник МЗС заявив, що війна несе глобальні наслідки, які впливають на кожен регіон світу, зокрема й на регіон Карибського басейну. «Ця війна є атакою на міжнародне право, принципи і норми Статуту ООН та наші спільні цінності», – наголосив він.

Зокрема, Сибіга заявив про готовність України ділитися з країнами Карибського басейну унікальним досвідом стійкості, набутим під час війни, зокрема в оборонній та технологічній сферах. 

Міністр також розповів про прагнення України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, зокрема відкрити нові посольства в Домініканській Республіці, Панамі, Уругваю, Еквадорі. Глава МЗС виступив з ініціативою провести перший саміт Україна – Карибські держави для розвитку співпраці. Він також запевнив у зацікавленості України в участі в подальших заходах Асоціації Карибських Держав на всіх рівнях.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію програми PURL.

Читайте також:

Теги: МЗС посольство Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метою навчань нібито є перевірка можливостей збройних сил обох країн
МЗС звернулося до Білорусі на тлі початку спільних навчань з Росією
22 серпня, 20:59
Сергій Кислиця: «Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров...»
Путін не готовий до миру, попри заяви Лаврова – МЗС України
23 серпня, 08:10
Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографа», яка відбулася 24 серпня в рамках Московського міжнародного тижня кіно
Американський режисер взяв участь у російському кінофестивалі: реакція України
25 серпня, 15:25
Хто відмовиться здавати біометрію – отримає відмову у вʼїзді
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів
11 вересня, 13:08
Радослав Сікорський приїхав до столиці потягом, його зустрів очільник МЗС України та посол
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
12 вересня, 09:26
14 вересня в російській федерації пройшов так званий єдиний день голосування
Україна не визнає результатів «виборів» РФ – заява МЗС
15 вересня, 14:59
Польські військові навчатимуться в Україні збивати російські дрони
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
12 вересня, 18:29
За словами речника МЗС, в Україну прибуде висока делегація польських військових
МЗС: Польська делегація приїде до України вивчати досвід боротьби з дронами
17 вересня, 17:21
Андрій Сибіга та Кястутіс Будріс провели брифінг
Сибіга отримав символічний подарунок від глави МЗС Литви (фото)
19 вересня, 15:59

Політика

Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
Сибіга заявив, що Україна хоче відкрити нові посольства в декількох країнах
Сибіга заявив, що Україна хоче відкрити нові посольства в декількох країнах
Зеленський зустрівся з Рютте на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
Зеленський зустрівся з Рютте на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
РФ просить послабити санкції проти авіації – Reuters
РФ просить послабити санкції проти авіації – Reuters
Польща повідомила, за яких умов збиватиме російські літаки
Польща повідомила, за яких умов збиватиме російські літаки
Путін знову погрожує світові військовою силою
Путін знову погрожує світові військовою силою

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua