Сибіга заявив, що Україна хоче відкрити нові посольства в декількох країнах

Сибіга заявив про готовність України ділитися з країнами Карибського басейну унікальним досвідом стійкості, набутим під час війни

Сьогодні, 22 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у діалозі високого рівня між Радою міністрів асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Очільник МЗС заявив, що війна несе глобальні наслідки, які впливають на кожен регіон світу, зокрема й на регіон Карибського басейну. «Ця війна є атакою на міжнародне право, принципи і норми Статуту ООН та наші спільні цінності», – наголосив він.

Зокрема, Сибіга заявив про готовність України ділитися з країнами Карибського басейну унікальним досвідом стійкості, набутим під час війни, зокрема в оборонній та технологічній сферах.

Міністр також розповів про прагнення України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, зокрема відкрити нові посольства в Домініканській Республіці, Панамі, Уругваю, Еквадорі. Глава МЗС виступив з ініціативою провести перший саміт Україна – Карибські держави для розвитку співпраці. Він також запевнив у зацікавленості України в участі в подальших заходах Асоціації Карибських Держав на всіх рівнях.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію програми PURL.