МЗС: Польська делегація приїде до України вивчати досвід боротьби з дронами

Під час візиту посадовці обговорюватимуть підвищення безпеки повітряного простору

Україна очікує, що цього тижня до країни приїде делегація польських військових. Вони вивчатимуть український досвід протидії повітряним атакам РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує «РБК-Україна».

«Міністр анонсував минулого тижня під час візиту колеги з Польщі Радослава Сікорського, що приїде польська делегація вивчити наш досвід. Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з міркувань безпеки такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі», – каже він.

Тихий зазначив, що польська делегація буде високого рівня. Подальші деталі повідомить Міноборони разом із міністром Денисом Шмигалем. Під час візиту посадовці можуть обговорити подальші плани про спільну роботу над підвищенням безпеки повітряного простору.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Він зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за поновлення обговорення серед НАТО та ЄС щодо створення безпольотної зони над Україною.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.