МЗС: Польська делегація приїде до України вивчати досвід боротьби з дронами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
МЗС: Польська делегація приїде до України вивчати досвід боротьби з дронами
За словами речника МЗС, в Україну прибуде висока делегація польських військових
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Під час візиту посадовці обговорюватимуть підвищення безпеки повітряного простору

Україна очікує, що цього тижня до країни приїде делегація польських військових. Вони вивчатимуть український досвід протидії повітряним атакам РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує «РБК-Україна».

«Міністр анонсував минулого тижня під час візиту колеги з Польщі Радослава Сікорського, що приїде польська делегація вивчити наш досвід. Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з міркувань безпеки такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі», – каже він.

Тихий зазначив, що польська делегація буде високого рівня. Подальші деталі повідомить Міноборони разом із міністром Денисом Шмигалем. Під час візиту посадовці можуть обговорити подальші плани про спільну роботу над підвищенням безпеки повітряного простору.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Він зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за поновлення обговорення серед НАТО та ЄС щодо створення безпольотної зони над Україною.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

Теги: МЗС Польща

На Радбезі ООН Польща заявила, що російські дрони вторглися в її повітряний простір навмисно
13 вересня, 01:15
На Радбезі ООН Польща заявила, що російські дрони вторглися в її повітряний простір навмисно
13 вересня, 01:15
Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян
13 вересня, 00:32
Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян
13 вересня, 00:32
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі
Атака РФ на Польщу. Глава МЗС України розповів, які дії розв'яжуть руки Путіну
10 вересня, 09:15
Польща збила «шахеди», які залетіли на її територію. Туск розповів деталі
10 вересня, 06:21
Польща збила «шахеди», які залетіли на її територію. Туск розповів деталі
10 вересня, 06:21
Італія не направлятиме свої війська в Україну
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5 вересня, 04:15
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі
29 серпня, 09:35
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі Наші закордоном
29 серпня, 09:35
Польща максимально вкладає кошти в армію
Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд
26 серпня, 12:57
Захід був організований на знак підтримки України
Активісти у Варшаві «привітали» росіян з Днем Державного Прапора України
23 серпня, 14:16

МЗС: Польська делегація приїде до України вивчати досвід боротьби з дронами
МЗС: Польська делегація приїде до України вивчати досвід боротьби з дронами
Садовий заявив про знайдений прослуховувальний пристрій у своєму кабінеті
Садовий заявив про знайдений прослуховувальний пристрій у своєму кабінеті
Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців
Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри
Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
