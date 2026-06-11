Польща висунула Зеленському умову для збереження ордена Білого Орла

Польський посадовець наголосив, що наразі «м’яч перебуває на боці України»

Процедуру позбавлення президента України ордена Білого Орла буде завершено «швидше раніше, ніж пізніше». І це станеться, якщо Україна офіційно не скасує рішення про присвоєння військовому підрозділу імені Героїв УПА. Про це, як повідомляє RMF24, заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчин Пшидач, інформує «Главком».

Марцін Пшидач припустив, що українська сторона ще має час скасувати своє рішення про присвоєння військовій частині назви «Герої УПА». В іншому випадку «будуть прийняті подальші рішення».

«Українська сторона ще має простір для прагнення до значного покращення відносин з Польщею. Тут усі дії та рішення є відповідальністю української сторони. Якщо це не зустріне позитивної реакції з української сторони, що наразі очевидно, оскільки бракує реальних дій та жестів, процедура зрештою завершиться рішенням президента. Президент прийме рішення з цього питання швидше, ніж пізніше», – сказав керівник президентського офісу з питань міжнародної політики.

Пшидач зазначив, що рішення Києва викликало загальне обурення в польському суспільстві. Посадовець наголосив, що наразі «м’яч перебуває на боці України».

«Українська сторона має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин. Ми вважаємо це справедливим підходом», – заявив керівник Управління міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Володимир Зеленський отримав його 5 квітня 2023 року під час офіційного візиту до Варшави. Відзнаку українському президентові вручив тодішній глава польської держави Анджей Дуда.

«Главком» писав, що між Україною та Польщею не вщухає скандал через підрозділ Збройних сил України, який був перейменований на честь Героїв УПА. На цьому тлі керівник Офісу президента Кирило Буданов їздив у Польщу для зустрічі з польськими дипломатами.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дипломатія не спрацювала, і закликав президентів Кароля Навроцького і Володимира Зеленського до «прямої і щирої розмови».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».