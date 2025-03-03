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Син Трампа за рік заробив сотні тисяч, хоча майже не з’являвся на засіданнях

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Син Трампа за рік заробив сотні тисяч, хоча майже не з’являвся на засіданнях
Заробіток Трампа-молодшого складає близько чверті річного доходу компанії
фото з відкритих джерел

Натомість Трамп-молодший охоче святкує «успіхи Trump Media»

Торік Дональд Трамп-молодший заробив 813 тис. доларів як директор Trump Media & Technology Group – хоча відвідав лише два із п’яти засідань ради директорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Видання зауважує, що заробіток Трампа-молодшого – це близько чверті річного доходу компанії. Як йдеться у заяві, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США, за 2024 рік  Дональд Трамп-молодший отримав 779 тис. доларів в акціях, як і всі члени ради директорів Trump Media. Він також отримав 34 тис. доларів готівкою, що трохи нижче за середній показник ради директорів, оскільки грошові виплати директорам відображають їхні призначення в комітетах.

При цьому минулого року рада директорів збиралася особисто або по телеконференції п’ять разів, але Трамп-молодший був присутній лише на двох засіданнях – і це менше, ніж будь-який інший член ради директорів. Хоча у заяві зазначено, що всі директори відвідали понад 75% слухань комітетів ради директорів, Трамп-молодший, ймовірно, не працює в жодному комітеті. Проте він відвідав вечірку Trump Media в Мар-а-Лаго, присвячену «успіху компанії».

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший активно просуває ідеї свого батька, чинного президента США. Наприклад, на тлі заяв Дональда Трампа про бажання «купити» Гренландію, Трамп-молодший туди поїхав – нібито з приватним візитом – і проводив там певні зустрічі. 

«Главком» також повідомляв, що раніше син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший підтримав пропозицію щодо проведення Enhanced Games, яку ЗМІ називають «допінговою Олімпіадою». Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен різко розкритикував таку ідею.

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