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Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю
150 українців не можуть виїхати з Сектору Газа
фото з відкритих джерел

Загальна кількість людей, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією, становить близько тисячі осіб

Україна організувала перший евакуаційний рейс для громадян, які залишилися в Ізраїлі. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що посольство надає допомогу найбільш вразливим верствам населення. Йдеться про громадян, які перебували на лікуванні, громадян з дітьми, які приїхати тимчасово, туристів, у яких скасували рейси.

«Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, «довоєнній», умовно кажучи, на Румунію на суботу», – сказав посол.

Корнійчук зазначив, що, скоріше за все, ще один рейс будуть планувати на неділю.

За його словами, загальна кількість людей, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією, становить близько тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі загинули двоє громадян України. Наразі вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

Також українське МЗС назвало кількість громадян, які застрягли у Секторі Газа.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

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Теги: Ізраїль посол посольство Сектор Гази ХАМАС Євген Корнійчук

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