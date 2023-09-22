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Удар по штабу Чорноморського флоту. Окупанти заявили про загиблого, а потім передумали

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по штабу Чорноморського флоту. Окупанти заявили про загиблого, а потім передумали
ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі
фото з соцмереж

Міноборони РФ заявило, що окупант не загинув внаслідок атаки ЗСУ по штабу Чорноморського флоту, а просто зник безвісти

Сьогодні Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Однак вже через пів години відомство передумало, та написало, що окупант не загинув, а просто зник безвісти.

Міноборони передумало щодо смерті російського окупанта
Міноборони передумало щодо смерті російського окупанта
фото: скріншот

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

До слова, після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.

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Теги: Крим флот війна смерть окупанти

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