Удар по штабу Чорноморського флоту. Окупанти заявили про загиблого, а потім передумали

ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі

Міноборони РФ заявило, що окупант не загинув внаслідок атаки ЗСУ по штабу Чорноморського флоту, а просто зник безвісти

Сьогодні Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

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Однак вже через пів години відомство передумало, та написало, що окупант не загинув, а просто зник безвісти.

Міноборони передумало щодо смерті російського окупанта фото: скріншот

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

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До слова, після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.