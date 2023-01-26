Нові атаки з повітря, танки та мандрівки посадовців: звернення Зеленського (відео)

Російську агресію слід зупиняти адекватною зброєю: на полі бою та в небі; в юридичній, економічній та санкційній площині

У четвер, 26 січня, Україна потерпала від ударів ворога з повітря. Є жертви: поранені та загиблі. Втім, завдяки професіоналізму сил ППО вдалося уникнути ще більших втрат. Енергетики вже працюють над поновленням постачання електрики.

«Це зло, цю російську агресію можна й треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною – треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів», – сказав Володимир Зеленський.

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Енергетики не припиняють відновлювальні роботи

В результаті ударів по Україні були пошкоджені об’єкти інфраструктури. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання. «Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація – в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях. Енергетики, комунальники та всі, хто залучений до стабілізації енергосистеми, робитимуть усе необхідне, щоб відновити генерацію й технічні можливості постачання», – наголосив президент.

Танкова коаліція

З кожним днем все більш країн світу долучається до ініціативи постачання в Україну танків. Зокрема, сьогодні відповідне рішення було прийнято Канадою. Тож станом на вечір четверга, українська танкова коаліція налічує 12 держав світу. «Я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами. Хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони й хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста», – акцентував пан Зеленський.

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Закордонні вояжі

Не лишився і без уваги голови держави сьогоднішній скандал навколо окремих політиків, які нині перебувають в екзотичних країнах. Не називаючи імен та прізвищ, Володимир Зеленський ще раз нагадав про неприпустимість такої поведінки. «На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили», – сказав президент України.