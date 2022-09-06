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Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
Путін хоче зустрічі з Зеленським
фото з відкритих джерел

Росія заявляє, що необхідно збудувати фундамент домовленостей між двома країнами

Для проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним необхідно збудувати фундамент домовленостей. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передають рашистські ЗМІ.

«Що стосується зустрічі Путіна з Зеленським, то тут нічого не зміниться. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися, сама ідея такої зустрічі могла бути на порядку денному, потрібно зробити роботу, і треба вже побудувати фундамент усіх домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це поки не йдеться», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, на початку вересня Росія заявила, що готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Проте умови російської сторони залишаються незмінними  – визнання російського статусу Криму та «незалежності» Донбасу, нейтралітет України, а також «демілітаризація» і «денацифікація».

Зеленський пояснив, чому Україна не може вести переговори з Росією.

Раніше Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

До цього стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

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Теги: росія путін Володимир Зеленський Україна

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