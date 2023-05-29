Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі

ДЗЗСЄ – це договір про звичайні збройні сили в Європі став останнім етапом так званої «розрядки» у відносинах між основними протиборчими сторонами холодної війни – НАТО і організацією Варшавського договору. Договір був підписаний 19 листопада 1990 року, коли Варшавський блок де-факто вже припинив своє існування.

У теорії ДЗЗСЄ мав стати доповненням до договору про обмеження ядерної зброї (ДСНВ) і регламентував кількість звичайних озброєнь (танків, бойових бронемашин, артилерії, бойових літаків і вертольотів) в Європі – від Атлантики до Уралу. Для кожної країни-підписанта була встановлена квота на кількість озброєнь.