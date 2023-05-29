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Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі
фото з відкритих джерел

Держдума схвалила документ 16 травня

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили (ДЗЗСЄ), який раніше ухвалив російський парламент. Документ опубліковано на Державному порталі правової інформації РФ.

«Денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний в місті Парижі 19 листопада 1990 року», – йдеться в документі.

Там же зазначено, що Держдума схвалила документ 16 травня, а Рада Федерації (верхня палата російського парламенту – 24 травня).

Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі фото 1

ДЗЗСЄ – це договір про звичайні збройні сили в Європі став останнім етапом так званої «розрядки» у відносинах між основними протиборчими сторонами холодної війни – НАТО і організацією Варшавського договору. Договір був підписаний 19 листопада 1990 року, коли Варшавський блок де-факто вже припинив своє існування.

У теорії ДЗЗСЄ мав стати доповненням до договору про обмеження ядерної зброї (ДСНВ) і регламентував кількість звичайних озброєнь (танків, бойових бронемашин, артилерії, бойових літаків і вертольотів) в Європі – від Атлантики до Уралу. Для кожної країни-підписанта була встановлена квота на кількість озброєнь.

Після розпаду СРСР кількість звичайних озброєнь і в країнах НАТО, і в пострадянських країнах стрімко скорочувалася, тому рішення Росії призупинити свою участь в договорі в 2007 році практичного значення не мало. У 2015 році, після початку гібридної війни проти України, в РФ заявили про намір остаточно вийти з ДЗЗСЄ, але реалізували ці плани тільки зараз.

Раніше повідомлялося, що Путін підписав закон про призупинення участі в ядерному договорі зі США.

Теги: путін закон парламент диктатор озброєння

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