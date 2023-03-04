Брянські заворушення. «Російський добровольчий корпус» зробив несподівану заяву

У рейді брали участь близько 45 людей і серед них були члени партизанської мережі, яка нібито діє на території Росії

Командир «Російського добровольчого корпусу», екстреміст Денис Нікітін (Капустін) стверджує, що рейд у Брянській області країни-агресора було погоджено з українською владою. Про це повідомляє Financial Times.

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«Так, звичайно, цю акцію погодили, інакше це було б неможливо… Там заміновані мости, камери, дрони з тепловізорами, приховані пункти спостереження. Якби я ні з ким це не погоджував… Думаю, нас би просто знищили», – заявив Нікітін, не уточнюючи, з ким та на якому рівні це було погоджено.

Нікітін зазначив, що в рейді брали участь близько 45 людей і серед них були члени партизанської мережі, яка нібито діє на території Росії.

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«Вони відчули, наскільки вони беззахисні...Ми бігали і працювали в прикордонній зоні, яка повинна бути під найсуворішою охороною. Головне було нагадати росіянам, що їм не потрібно жити в кайданах, миритися і брати участь у чужій війні, виконуючи чужу волю...Ви можете і повинні братися за зброю. Ми підтримаємо всіх, хто хоче усунути цих кремлівських узурпаторів від влади», – зауважив він.

Нікітін також розповів про перестрілку, яка дійсно сталася в одному з двох сіл, але зазначив, що йому нічого не відомо про жертви серед мирного населення.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк напередодні наголосив, що події в Брянській області – або провокація з російського боку, або дії «російських партизанів».

Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».

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Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.

Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.