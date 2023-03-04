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Брянські заворушення. «Російський добровольчий корпус» зробив несподівану заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Брянські заворушення. «Російський добровольчий корпус» зробив несподівану заяву
скрін з відео

 У рейді брали участь близько 45 людей і серед них були члени партизанської мережі, яка нібито діє на території Росії

Командир «Російського добровольчого корпусу», екстреміст Денис Нікітін (Капустін) стверджує, що рейд у Брянській області країни-агресора було погоджено з українською владою. Про це повідомляє Financial Times.

«Так, звичайно, цю акцію погодили, інакше це було б неможливо… Там заміновані мости, камери, дрони з тепловізорами, приховані пункти спостереження. Якби я ні з ким це не погоджував… Думаю, нас би просто знищили», – заявив Нікітін, не уточнюючи, з ким та на якому рівні це було погоджено.

Нікітін зазначив, що в рейді брали участь близько 45 людей і серед них були члени партизанської мережі, яка нібито діє на території Росії.

«Вони відчули, наскільки вони беззахисні...Ми бігали і працювали в прикордонній зоні, яка повинна бути під найсуворішою охороною. Головне було нагадати росіянам, що їм не потрібно жити в кайданах, миритися і брати участь у чужій війні, виконуючи чужу волю...Ви можете і повинні братися за зброю. Ми підтримаємо всіх, хто хоче усунути цих кремлівських узурпаторів від влади», – зауважив він.

Нікітін також розповів про перестрілку, яка дійсно сталася в одному з двох сіл, але зазначив, що йому нічого не відомо про жертви серед мирного населення.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк напередодні наголосив, що події в Брянській області – або провокація з російського боку, або дії «російських партизанів».

Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус». 

Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.

Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.

Читайте також: Російська провокація в Брянській області. Путін готує нову мобілізацію?
Теги: війна партизани росія

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