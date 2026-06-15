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Китай відреагував на російський удар по Лаврі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Китай відреагував на російський удар по Лаврі
Успенський собор постраждав найбільше серед усіх об'єктів Києво-Печерської лаври
фото: скрин з відео

На території Лаври від російського обстрілу постраждали кілька об'єктів

Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило чергову заяву після масованого російського обстрілу Києва, внаслідок якого суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня.

У Пекіні традиційно уникнули засудження дій країни-агресорки та обмежилися стандартними закликами до миру. 

Коментуючи прицільний удар росіян по одній із головних християнських святинь світу, де через пожежу в Успенському соборі виникла загроза обвалу конструкцій, китайський дипломат вкотре використав пропагандистську термінологію Кремля.

«У питанні «української кризи» позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою», – сказав Лінь.

За словами речника, Пекін бачить єдиний вихід із ситуації виключно за столом перемовин, ігноруючи той факт, що Росія продовжує цілеспрямовано знищувати українську цивільну та культурну інфраструктуру.

«Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту», – додав речник китайського відомства.

Зауважимо, Пекін продовжує декларувати уявний нейтралітет щодо російсько-української війни та вперто уникає прямого визначення сторін як агресора і жертви. Російські воєнні злочини китайська влада традиційно називає «конфліктом» або «кризою».

«Главком» писав, що найсильнішого удару зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор. Російська ракета поцілила безпосередньо в Степанівський приділ храму, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Екстрені служби оперативно задіяли всі ресурси для ліквідації вогню та порятунку безцінних історичних артефактів. Очільник заповідника переконаний, що характер атаки повністю виключає випадковість. Росіяни цілеспрямовано намагалися знищити українську духовну спадщину у рік її великого ювілею.

Нагадаємо, головна святиня Києво-Печерської лаври – Успенський собор – перебуває під загрозою масштабного руйнування після нічної російської атаки. 

До слова, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані переконаний, що російський удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим. На його думку, ця атака є свідомою акцією відплати з боку Кремля.

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Теги: Києво-Печерська лавра обстріл росія Київ

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