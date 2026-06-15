«Там наша святиня, Путін не дасть наказ»: мережа нагадала цинічну брехню Симоньян про Лавру (відео)

Головна пропагандистка Росії заявляла, що Кремль не обстрілюватиме Києво-Печерську лавру

Сьогоднішній прицільний удар російських окупантів по Києво-Печерській лаврі та пожежа в Успенському соборі остаточно розвіяли міфи російської пропаганди про «захист православних святинь». У соцмережах активно згадують заяву головної кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка у грудні 2022 року гарантувала безпеку монастиря, інформує «Главком».

Відомо, що грудні 2022 року, керівниця телеканалу RT Маргарита Симоньян в ефірі одного з пропагандистських шоу самовпевнено заявляла, що російська армія нібито ніколи не обстрілюватиме історичний центр української столиці через релігійні міркування.

«У Києві там перебуває наша святиня, і ніколи Володимир Володимирович (Путін) не віддасть наказ, щоб вдарити по Києву і розбомбити Києво-Печерську лавру. Це виключається», – стверджувала Симоньян.

🤡«Там наша святиня, Путін не віддасть наказу»



У мережі нагадали цинічну брехню пропагандистки Симоньян про Лавру. pic.twitter.com/yVfaIhsI36 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2026

Крім того, пропагандистка цинічно протиставляла Київ західним столицям, натякаючи на готовність Кремля бомбити інші країни: «А от, наприклад, наших святинь немає у Вашингтоні, у Лондоні – жодної. І в Берліні їх немає».

Коментарі під цим відео не забарилися.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 15 червня, російська балістична ракета поцілила прямо у Степанівський приділ Успенського собору. Наразі унікальна пам'ятка перебуває під загрозою обвалу конструкцій, пошкоджено іконостас та стародавні фрески.

«Главком» писав, що головна святиня Києво-Печерської лаври – Успенський собор – перебуває під загрозою масштабного руйнування після нічної російської атаки.

Як зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, цим прицільним ударом Путін назавжди вписав себе у список найгірших варварів в історії.