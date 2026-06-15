Ізраїль відмовився виводити війська з Гази, Лівану та Сирії

Міністр національної безпеки Ізраїлю наголосив, що Ізраїль не є стороною домовленостей між Вашингтоном і Тегераном

Ізраїль не планує виводити свої війська з територій у секторі Гази, Лівані та Сирії, попри домовленості між США та Іраном щодо тимчасового припинення бойових дій. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, пише «Главком».

Ізраїльська операція проти угруповання «Хезболла» триватиме, а ізраїльські сили залишатимуться на контрольованих територіях «на невизначений термін». Кац також попередив Іран про відповідь у разі нових атак.

Водночас міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір наголосив, що Ізраїль не є стороною домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

«Ми любимо Сполучені Штати і вдячні президенту Трампу. Водночас держава Ізраїль – не «бананова республіка»», – заявив він.

За даними Associated Press, за останні два з половиною роки Ізраїль встановив контроль над територіями в секторі Гази, Лівані та Сирії загальною площею близько 1000 квадратних кілометрів.

Варто зазначити, що США та Іран досягли тимчасової домовленості щодо деескалації. Серед вимог, оприлюднених Тегераном, було негайне та постійне припинення вогню на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Однак ізраїльська влада заявила, що ці домовленості не накладають на неї жодних зобов'язань.

Раніше повідомлялось, що головна недільна газета Ізраїлю «Єдіот Ааронот» підсумувала загальні настрої в країні щодо домовленостей Дональда Трампа з Тегераном заголовком «Погана угода».

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагається організувати термінову зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За даними ізраїльського джерела, очільник уряду прагне провести переговори одразу після повернення американського лідера з саміту G7 у Європі наступного тижня або невдовзі після цього. Потреба в особистій зустрічі виникла на тлі загострення напруженості навколо мирного процесу з Іраном та умов припинення вогню з угрупованням «Хезболла».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час емоційної телефонної розмови з використанням нецензурної лексики назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «божевільним».

Обурення американського лідера викликали триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані, які ускладнюють спроби Вашингтона досягти масштабної угоди з Іраном про припинення вогню. Згідно з даними Axios, Трамп також заявив ізраїльському прем'єру, що без його підтримки той опинився б у в'язниці, а дії Тель-Авіву налаштовують світову спільноту проти Ізраїлю. Водночас Трамп підкреслив, що загалом вони з Нетаньягу ладнають.