Кремль передумав «миритися» з Україною на Різдво

Москва, яка щоночі обстрілює Україну, зробила цинічну заяву про прагнення миру

Російська Федерація відкинула пропозицію припинити ведення бойових дій протягом Різдва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

«Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни. Зараз ідеться про те, чи виходимо ми на, як каже президент Трамп, угоду чи не виходимо… Якщо в українців починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду миттєвими нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові в цьому брати участь», – сказав він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтримав ідею німецького канцлера Фрідріха Мерца про перемир’я на Різдво. Він розповів, що, що ідею про різдвяне перемир’я обговорювали під час перемовин з американською стороною і США підтримали такий намір.

Зеленський наголосив, що не може відповідати за Росію, але як президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різдвяні свята. «Я вважаю, що енергетичне перемир'я – нормально, будь-яке. Будь-який ceasefire ми будемо підтримувати. Ми підтримуємо в цілому і Європу, і США в кроках щодо закінчення війни. Багато речей, напевно, залежить від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить від наших напрацювань щодо документів», – пояснив глава держави.

Варто зазначити, що у попередні роки заяви із закликами про нібито перемирʼя на час Різдва робила Москва, однак жодного разу їх не дотримувалася.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що завершення російсько-української війни до Різдва є малоймовірним. Глава польського уряду повідомив, що Росія не зацікавлена в переговорах і зупинці вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Він заявив, що найближчі дні можуть суттєво вплинути на процес наближення миру в Україні, підкресливши важливість гарантій безпеки та обговорень щодо територій із США.

Американські представники проведуть консультації з росіянами після переговорів, що пройшли 14 та 15 грудня у Берліні. Згодом переговірники США проведуть зустріч з Дональдом Трампом.