На Буковині двоє іноземців підпалили сільраду на замовлення російських спецслужб

Двоє громадян Молдови, яких завербували російські спецслужби, підпалили сільраду та автомобілі на Буковині. Їх судитимуть за терористичний акт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, іноземців завербували російські спецслужби через месенджер Telegram. Куратор поставив їм завдання – організовувати підпали та провокації на території Чернівецької й Івано-Франківської областей. Їм наказали підпалювати адміністративні будівлі органів влади та місцевого самоврядування, а також автомобілі, що було спрямовано на залякування місцевого населення, дестабілізацію суспільно-політичної обстановки та створення напруженої атмосфери в регіоні. Щоб «завдання» було виконане максимально ефективно, замовник надіслав виконавцям відеоінструкції з підпалів.

У листопаді 2025 року чоловіки приїхали в Україну, оселилися в одному з готелів Чернівців і придбали легкозаймисті речовини.

Уже наступного дня вони прибули до адміністративної будівлі в Мамаївській громаді: розбили вікно, облили його пальним та підпалили.

Пожежу зняли на відео, втекли з місця події й відзвітували куратору. Завдані збитки становлять близько 700 тисяч гривень.

Після цього чоловіки виїхали до сусідньої області, де їх було затримано у порядку статті 615 КПК України.

На даний час обвинувачені перебувають під вартою. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували щодо них до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 258 КК України.

