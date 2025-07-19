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Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню за посередництва США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню за посередництва США
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Сирії Ахмед Аш-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню
фото: Слово і діло

Адміністрація президента Дональда Трампа взяла на себе роль посередника в переговорах

Ізраїль та Сирія досягли домовленості про припинення вогню за посередництва Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє 12-й канал ізраїльського телебачення, передає «Главком».

Інформацію про укладення угоди підтвердив спеціальний представник США щодо Сирії Том Барак. За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа взяла на себе роль посередника в переговорах, які відбувалися на тлі загострення ситуації в регіоні.

«Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Сирії Ахмед Аш-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню», – заявив Барак.

Він також наголосив, що угоду підтримали й інші країни регіону, зокрема Туреччина та Йорданія. Американський дипломат додав, що Вашингтон занепокоєний тривалою кризою, яка може дестабілізувати регіон і ускладнити дипломатичні зусилля США в Сирії.

«Ми закликаємо друзів, бедуїнів і сунітів скласти зброю та разом з іншими меншинами сформувати нову єдину сирійську ідентичність, а також побудувати мир і процвітання зі своїми сусідами», – додав спецпредставник.

Нагадаємо, Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report. 

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також опублікував відео з ефіру сирійського телебачення, на якому видно ведучу, налякану ізраїльським ударом на задньому плані в центрі Дамаска.

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«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Як передає RFI, вихідними в Ес-Сувейді на півдні Сирії почалися міжконфесійні сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та комбатантами-друзами. Зіткнення спалахнули після викрадення торговця-друза бедуїнами, які встановили пункт пропуску на трасі між містами Сувейда та Дамаск. Повідомлялося про викрадення ще кількох людей. Але незабаром стало відомо про їхнє звільнення.

Після двох днів зіткнень, 15 липня, сирійські урядові війська почали входити до Ес-Сувейду, переважно друзьке місто на півдні Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, очевидців та друзьких груп, урядові війська втрутилися, заявивши про бажання владнати ситуацію в регіоні. Однак є інформація, що вони взяли участь у бойових діях проти угруповань друзів на боці бедуїнів.

Після заходження військ Дамаска ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійського уряду в Ес-Сувейді. Як заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, їхня мета – «зберегти південний захід сирійської території у статусі демілітаризованої зони». Він заявляє, що не можна дозволити, щоб тут «було створено другий Ліван».

Теги: Туреччина телебачення Адміністрація Президента Сирія міністр президент Йорданія Вашингтон

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