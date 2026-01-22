Скандал у Давосі: учасники форуму освистали міністра торгівлі США та покинули залу

Міністр торгівлі США напередодні опублікував колонку в медіа, що обурила учасників закритого заходу на форумі у Давосі

У швейцарському Давосі під час одного із заходів економічної конференції стався інцидент, під час якого дехто з присутніх покинув залу. Учасники розкритикували та освистали міністра торгівлі США Говарда Лутніка через його висловлювання в медіа. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Йдеться про захід, який організував гендиректор найбільшої керуючої компанії світу BlackRock Ларрі Фінк. За словами учасників, присутні заходу висловили свою критику щодо висловлювань Говарда Лутніка. Річ у тім, що напередодні міністр опублікував колонку у виданні у Financial Times, де він висловився про жорстку політику Трампа щодо світової економіки. «Ми не їдемо до Давосу, щоби підтримувати статус-кво. Ми збираємося протистояти йому лоб у лоб».

Також він додав: «Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити про одне: з президентом Трампом у капіталізму з’явився новий шериф. Під керівництвом президента Дональда Трампа ми рухаємося в новому напрямку. Його адміністрація ставить Америку на перше місце… Ми їдемо до Давоса не для того, щоб вписатися в загальну картину. Ми не просимо дозволу й не шукаємо схвалення. Ми тут, щоб оголосити: епоха «Америка в останню чергу «добігла кінця».

Саме ці заяви міністра торгівлі США викликали обурення серед присутніх на заході. Дехто з учасників відреагували на це вигуками та свистом. Ба більше, дехто навіть покинув залу через присутність на заході Говарда Лутніка. Також зазначається, що організатору Ларрі Фінку довелося заспокоювати присутніх учасників через напружену атмосферу в залі.

Нагадаємо, що 19 січня стартував Всесвітній економічний форум у Швейцарії в місті Давосі. До форуму долучилися представники понад 130 країн та делегація з України. «Главком» зібрав головні теми, виступи та план Всесвітнього економічного форуму.

