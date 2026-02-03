Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС запропонував США стратегічний союз проти китайської сировини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС запропонував США стратегічний союз проти китайської сировини
Європа запропонувала США «мінеральний пакт»
фото: Bloomberg

Мета: зменшити залежність від Пекіну та захистити спільні ланцюги постачання

Європейський Союз має намір запропонувати Сполученим Штатам стратегічне партнерство у сфері критичних мінералів, щоб зменшити залежність від Китаю та посилити безпеку ланцюгів постачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За cловами джерел видання: ЄС готовий підписати з США меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розробку «дорожньої карти стратегічного партнерства» протягом трьох місяців.

Ініціатива спрямована на спільний пошук альтернативних джерел критичних мінералів, необхідних для більшості сучасних технологій, без опори на китайські поставки. Обидві сторони визнають, що нині значною мірою залежать від дешевої сировини з Китаю, що створює для Пекіна важелі впливу.

Проєкт пропозиції передбачає спільні інвестиційні проєкти, механізми підтримки цін, захист ринків від маніпуляцій та створення безпечних трансатлантичних ланцюгів постачання. Також у документі, за словами джерел, наголошується на взаємній повазі до територіальної цілісності. Це положення з’явилося на тлі напруженості у відносинах після заяв президента США Дональда Трампа про можливу купівлю Гренландії, що є територією Данії.

Пропозиція ЄС збігається з планами Вашингтона цього тижня зібрати представників союзних держав для обговорення шляхів зменшення залежності від китайських критичних мінералів. Єврокомісія назвала такі переговори «життєво важливими» для диверсифікації постачання. Водночас офіційного підтвердження деталей меморандуму поки не надано.

За словами джерел, сторони також обговорюють можливість створення спільних запасів мінералів, координацію експортних обмежень, спільні дослідження та обмін інформацією для запобігання перебоям у постачанні.

До слова, Європейський Союз у межах підготовки 20-го пакета санкцій проти Росії розглядає можливість відмови від механізму цінової стелі на нафту та запровадження повної заборони на страхові, транспортні й інші морські послуги для її перевезення.

Читайте також:

Теги: Китай США Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп заговорив про силовий сценарій проти ядерної програми Ірану
Трамп допустив силовий рейд на ядерні об’єкти Ірану
30 сiчня, 10:54
У США переплутали Бельгію та Білорусь у списку Ради миру
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55
Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини
Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини
21 сiчня, 01:43
Через російську атаку пошкоджено приватний будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч
20 сiчня, 05:40
Верховний суд США має оголосити свій висновок щодо правомірності тарифів Трампа 14 січня
Трамп попередив про багатомільярдні втрати в разі скасування американських тарифів
13 сiчня, 06:37
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
10 сiчня, 07:20
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
9 сiчня, 01:25
Джон Гілі наголосив, що відносини зі США є ключовою складовою безпеки Британії
Британія допомогла США захопити танкер під російським прапором
7 сiчня, 18:37
Угода, запропонована США 23 грудня, передбачала, що Мадуро міг би покинути Венесуелу в обмін на поступки у сфері нафтовидобутку
NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США
4 сiчня, 14:13

Політика

Сенатор пояснив, що змусить Путіна погодитися закінчити війну
Сенатор пояснив, що змусить Путіна погодитися закінчити війну
ЄС запропонував США стратегічний союз проти китайської сировини
ЄС запропонував США стратегічний союз проти китайської сировини
Чи відмовилася Індія від купівлі російської нафти? Кремль зробив заяву
Чи відмовилася Індія від купівлі російської нафти? Кремль зробив заяву
Туск ініціював розслідування можливого зв’язку Епштейна з Кремлем
Туск ініціював розслідування можливого зв’язку Епштейна з Кремлем
Швеція та Данія профінансують закупівлю ППО для України
Швеція та Данія профінансують закупівлю ППО для України
FT: Україна та союзники узгодили механізм стримування Росії після перемир’я
FT: Україна та союзники узгодили механізм стримування Росії після перемир’я

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua