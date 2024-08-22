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«Мене непокоїть»: очільник ФБР розповів, від яких загроз найбільше потерпають США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Мене непокоїть»: очільник ФБР розповів, від яких загроз найбільше потерпають США
Крістофер Рей занепокоєний ситуацією у США
фото із відкритих джерел

ФБР скаржиться на труднощі в роботі через безпрецедентну кількість загроз для США

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістофер Рей заявив, що його країна стикається з безпрецедентною кількістю безпекових загроз, а в роботі правоохоронних органів спостерігаються труднощі.

В інтерв'ю агентству Associated Press Рей зазначив, що за всю його кар'єру «складно згадати час, коли так багато різних видів загроз (безпеці країни, – «Главком») виникло б одночасно». Зокрема він сказав, що ФБР стикається зі зростанням терористичної загрози «як усередині країни, так і на міжнародному рівні», а також кібератаками, китайським шпигунством і крадіжками інтелектуальної власності та іноземним втручанням у вибори.

«Мене непокоїть виникнення комбінації такої кількості загроз одночасно з огляду на труднощі, з якими стикаються співробітники правоохоронних органів у своїй роботі. І єдине, що, на мою думку, допомагає подолати ці дві проблеми – це партнерство. Ось як ми проходимо. Це полягає в тому, що всі працюють разом», – підкреслив Рей.

Глава ФБР вважає, що ефективним способом боротьби з загрозами безпеці в такій ситуації може стати партнерство державних органів із приватним сектором, включаючи бізнес та наукову спільноту.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США використовує соцмережі Facebook та Twitter для мобілізації якогома більшої кількості росіян протистояти злочинному режиму кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна, а також збору розвідданих.  Зазначається, що у Facebook та Twitter було оприлюднено відео із закликом надавати допомогу ФБР у боротьбі проти злочинного режиму диктатора Путіна. 

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Теги: вибори США ФБР шпигун

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