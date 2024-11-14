Стало відомо, чому Маск дратує наближених до Трампа

NBC: оточення Трампа незадоволене тим, що Маск поводиться як співпрезидент США

Американський підприємець Ілон Маск поводить себе як співпрезидент Дональда Трампа, що переміг на виборах. Це викликає неабияке невдоволення в оточенні останнього. Про це пише NBC із посиланням на джерела. Також наближених до Трампа дратує, що бізнесмен постійно поруч із ним.

«Практично постійна присутність Маска в (резиденції Трампа, – «Главком») Мар-а-Лаго протягом тижня після дня виборів почала обтяжувати людей, які належать до кола близьких людей Трампа. І він, звичайно, приписує собі левову частку заслуги у перемозі президента», – йдеться у публікації.

За словами джерел, Маск активно відстоює свої ідеї про те, яким має бути другий президентський термін Трампа, що створює напружену атмосферу в команді політика.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив, що Маск займатиме посаду голови нового Департаменту державної ефективності. Він упевнений, що підприємець сприятиме скороченню витрат у США та прокладе шлях для усунення урядової бюрократії. Крім того, на посаду голови департаменту було призначено бізнесмена Вівека Рамасвамі.