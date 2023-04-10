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КНДР декілька днів ігнорує дзвінки Південної Кореї військовою лінією

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
КНДР декілька днів ігнорує дзвінки Південної Кореї військовою лінією
КНДР та Південна Корея зазвичай проводять телефонні розмови о 9:00 та 17:00 по військовій лінії зв'язку
фото з відкритих джерел

Влада КНДР раптово перестала виходити на зв'язок із 7 квітня

Влада Північної Кореї четвертий день поспіль не реагує на щоденні рутинні дзвінки з Південною Кореєю через міжкорейський канал зв’язку та військову «гарячу лінію». Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на неназваних південнокорейських чиновників.

У Міністерстві з питань об’єднання Південної Кореї заявили, що Північна Корея, схоже, «в односторонньому порядку» перервала цю лінію зв’язку, оскільки країна не відповідає на звичайні дзвінки з п’ятниці, включаючи перші дзвінки в понеділок 10 квітня.

Зазначається, що обидві Кореї повинні проводити телефонні розмови двічі на день, о 9:00 і о 17:00 годинах через спільний канал зв'язку.

У п'ятницю, 7 квітня, з невідомих причин представники КНДР припинили відповідати на спроби південнокорейських службовців зв'язатися з ними.

Нині незрозуміло, чому Пхеньян не реагує на такі щоденні дзвінки з Сеулом. Ймовірно, КНДР може використовувати призупинення зв’язку, щоб протестувати проти спільних військових навчань між Південною Кореєю та Сполученими Штатами або останньої публікації південнокорейським міністерством доповіді про порушення прав людини в Північній Кореї.

Нагадаємо, що нещодавно КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника. Цей безпілотник також здатний нести ядерну зброю та наносити атаки у територіальних водах противника. 

Теги: Північна Корея Південна Корея

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