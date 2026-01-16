Головна Світ Політика
Трамп заявив, що самостійно ухвалив рішення не завдавати удару по Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Американський президент заявив, що у питанні щодо Ірану він «переконав себе сам»

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно та не перебував під тиском радників, пише «Главком».

«Мене ніхто не переконував. Я переконав сам себе», – сказав Трамп, коментуючи ситуацію.

Водночас президент США позитивно висловився щодо дій іранської влади, заявивши, що Тегеран відмовився від масових страт.

«Вони збиралися повісити понад 800 людей учора, і я дуже поважаю той факт, що вони це скасували», – додав він.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. 

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив посадовцям з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану він очікує швидкого та рішучого удару, який має призвести до падіння режиму і не перерости в затяжну війну.

