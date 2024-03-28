Шольц розповів, коли востаннє спілкувався із Путіним

Шольц стверджує, що востаннє особисто спілкувався з Путіним за цим довгим столом у 2022 році

Олаф Шольц: «Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року – до цього ми спілкувалися частіше»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що не спілкувався з главою Кремля Володимиром Путіним від грудня 2022 року. Про це він розповів виданню Märkische Allgemeine.

«Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року – до цього ми спілкувалися частіше», – сказав Шольц.

За кілька днів до того, як Росія почала свою повномасштабну війну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Путіна в Москві, де вони сиділи за довгим столом.

«За кілька днів до війни ми дуже довго розмовляли особисто в Москві. Пам'ятаєте той довгий стіл, за яким мені доводилося сидіти з ним, бо він був стурбований коронавірусом? Ми обговорювали це більше чотирьох годин», – пригадав Шольц.

Він додав, що рішення про припинення війни перебуває у руках Путіна.

«Дозвольте мені дуже чітко сказати одне: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська», – зазначив канцлер.

До відома, ще у березні 2023 року Шольц розповідав, що Путіним дуже чемний у телефонних розмовах із ним. За словами Шольца, він регулярно розмовляє з Путіним, а діалоги тривають годину-півтори.

Раніше Шольц розповів, чи погрожував йому Путін.