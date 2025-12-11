«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським

Керолайн Лівітт каже, що очільник США нібито дуже розчарований як Росією, так і Україною

За словами речниці Білого дому, американський президент «більше не хоче розмов, він хоче дій»

США відправлять свого чиновника на переговори з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським, тільки якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Лівітт.

Речниця Білого дому каже, що Трамп дуже розчарований як Росією, так і Україною. «Він втомився від зустрічей заради зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій», – додала вона.

Лівітт каже, що американський президент 10 грудня провів телефонну розмову з європейськими лідерами. При цьому спецпредставник Трампа Стів Віткофф і його команда продовжують вести переговори з українськими та російськими чиновниками.

«Якщо з'явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми вважатимемо, що ці зустрічі заслуговують на увагу будь-кого з представників США цими вихідними, то ми направимо представника. Поки що не зрозуміло, чи віримо ми, що можна досягти справжнього миру і справді просунути процес уперед», – каже посадовиця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підпише угоди зі Сполученими Штатами про відбудову, економічне відновлення та гарантії безпеки для нашої держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України та гарантії безпеки для України.