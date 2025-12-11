Головна Світ Політика
«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським
Керолайн Лівітт каже, що очільник США нібито дуже розчарований як Росією, так і Україною
фото: Getty Images

За словами речниці Білого дому, американський президент «більше не хоче розмов, він хоче дій»

США відправлять свого чиновника на переговори з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським, тільки якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Лівітт.

Речниця Білого дому каже, що Трамп дуже розчарований як Росією, так і Україною. «Він втомився від зустрічей заради зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій», – додала вона.

Лівітт каже, що американський президент 10 грудня провів телефонну розмову з європейськими лідерами. При цьому спецпредставник Трампа Стів Віткофф і його команда продовжують вести переговори з українськими та російськими чиновниками.

«Якщо з'явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми вважатимемо, що ці зустрічі заслуговують на увагу будь-кого з представників США цими вихідними, то ми направимо представника. Поки що не зрозуміло, чи віримо ми, що можна досягти справжнього миру і справді просунути процес уперед», – каже посадовиця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підпише угоди зі Сполученими Штатами про відбудову, економічне відновлення та гарантії безпеки для нашої держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України та гарантії безпеки для України.

Теги: перемир'я переговори Дональд Трамп

«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським
«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським
