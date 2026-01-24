США заявили про удар по судну в Тихому океані

Американські військові повідомили про ураження судна у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей

Американські військові повідомили про ураження судна у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це інформує Reuters з посиланням на заяву Південного командування США, пише «Главком».

За даними військових, удару було завдано по судну, яке рухалося відомими маршрутами наркотрафіку та брало участь у незаконних операціях з перевезення наркотиків. Розвідка підтвердила причетність судна до наркоторгівлі.

У Південному командуванні США зазначили, що в результаті операції загинули двоє осіб, яких військові назвали «наркотерористами». Ще один член екіпажу вижив.

Додаткові подробиці щодо інциденту наразі не оприлюднюються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати завдали удару по території у Венесуелі, яку він назвав «місцем перевантаження наркотиків»