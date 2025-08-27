Головна Світ Політика
Данія викликала посла США

glavcom.ua
Данія викликала посла США
фото: Denmark in USA

Троє громадян США підозрюються у спробах сприяти включенню Гренландії до складу США

27 серпня МЗС Данії викликало посла США через повідомлення розвідки про американські операції впливу в Гренландії, спрямовані на посилення опозиції щодо Копенгагена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними данської телекомпанії, щонайменше троє громадян США, пов’язаних з адміністрацією Дональда Трампа, підозрюються у спробах сприяти включенню Гренландії до складу США.

«Якщо хтось думає, що може вплинути на це, створивши «п'яту колону» або здійснюючи такого роду діяльність, то це суперечить принципам співпраці між державами. Для нас важливо дуже чітко виступити проти Сполучених Штатів», – сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Міністр додав, що така ситуація є «абсолютно неприйнятною».

До слова,  у Вашингтоні розглядають нову стратегію щодо залучення Гренландії до сфери впливу США. Замість прямої анексії, адміністрація Дональда Трампа може запропонувати острову договір про вільну асоціацію, аналогічний тим, які раніше були укладені з Мікронезією, Маршаловими Островами та Палау. 

