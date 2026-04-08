ЗМІ назвали дату перших прямих переговорів між США та Іраном

США та Іран можуть провести переговори вже за кілька днів

Ісламабад може стати майданчиком для переговорів США та Ірану

Перший раунд особистих переговорів між США та Іраном щодо завершення війни може відбутися вже цієї п’ятниці, 10 квітня, в Ісламабаді, столиці Пакистану. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела, передає «Главком».

За даними співрозмовників, це можуть бути перші прямі контакти сторін із початку війни, які проходитимуть у межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.

У Білому домі підтверджують, що підготовка до переговорів триває, однак остаточного рішення ще не ухвалено.

«Обговорення щодо особистих переговорів тривають, але нічого не є остаточним, поки це не оголосить президент або Білий дім», – заявила прессекретарка Керолайн Лівітт.

Очікується, що американську делегацію може очолити віцепрезидент Джей Ді Венс, який уже контактував із пакистанською стороною.

Посередницьку роль у процесі відіграє Пакистан, який невдовзі після повідомлення ЗМІ і оголосив пропозицію провести перемовини в Ісламабаді.

Прем’єр-міністр країни Шахбаз Шариф підтвердив, що запросив сторони до Ісламабаду та висловив сподівання на успіх переговорів.

«Ми щиро сподіваємося, що переговори сприятимуть досягненню сталого миру», – заявив він.

Водночас Іран також підтвердив готовність до діалогу, зазначивши, що переговори триватимуть щонайменше два тижні й можуть бути продовжені. У Тегерані наголошують, що остаточне завершення війни залежить від погодження умов, викладених у їхньому 10-пунктному плані.

Як повідомлялось, Вища рада національної безпеки Ірану оприлюднила заяву, в якій оголосила про «історичну перемогу» у війні проти США та їхніх союзників, а також повідомила про досягнення ключових домовленостей

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.