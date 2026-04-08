Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ назвали дату перших прямих переговорів між США та Іраном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США та Іран можуть провести переговори вже за кілька днів
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Ісламабад може стати майданчиком для переговорів США та Ірану

Перший раунд особистих переговорів між США та Іраном щодо завершення війни може відбутися вже цієї п’ятниці, 10 квітня, в Ісламабаді, столиці Пакистану. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела, передає «Главком».

За даними співрозмовників, це можуть бути перші прямі контакти сторін із початку війни, які проходитимуть у межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.

У Білому домі підтверджують, що підготовка до переговорів триває, однак остаточного рішення ще не ухвалено.

«Обговорення щодо особистих переговорів тривають, але нічого не є остаточним, поки це не оголосить президент або Білий дім», – заявила прессекретарка Керолайн Лівітт.

Очікується, що американську делегацію може очолити віцепрезидент Джей Ді Венс, який уже контактував із пакистанською стороною.

Посередницьку роль у процесі відіграє Пакистан, який невдовзі після повідомлення ЗМІ і оголосив пропозицію провести перемовини в Ісламабаді.

Прем’єр-міністр країни Шахбаз Шариф підтвердив, що запросив сторони до Ісламабаду та висловив сподівання на успіх переговорів.

«Ми щиро сподіваємося, що переговори сприятимуть досягненню сталого миру», – заявив він.

Водночас Іран також підтвердив готовність до діалогу, зазначивши, що переговори триватимуть щонайменше два тижні й можуть бути продовжені. У Тегерані наголошують, що остаточне завершення війни залежить від погодження умов, викладених у їхньому 10-пунктному плані.

Як повідомлялось, Вища рада національної безпеки Ірану оприлюднила заяву, в якій оголосила про «історичну перемогу» у війні проти США та їхніх союзників, а також повідомила про досягнення ключових домовленостей

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході. 

Згодом стало відомо, що Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.

Теги: Пакистан переговори США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

В Ірані святкують перемир'я: мешканці Тегерана вийшли на вулиці
Перемир'я Трампа з Іраном викликало суперечки серед американських політиків
ЗМІ назвали дату перших прямих переговорів між США та Іраном
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
Перемир'я США та Ірану: Тереган розповів, що буде з Ормузькою протокою
Іран заявив про історичну перемогу над США: заява Ради нацбезпеки
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua