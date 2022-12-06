Повітряні сили оцінили можливості РФ після вибухів на аеродромах

У Росії ще є літаки для завдання масованих ударів по Україні

Вибухи на російських аеродромах зменшують спроможність ворога. Але в російських терористів поки є ще літаки для завдання масованих ударів по Україні. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наслідки (вибухів на аеродромах в РФ – «Главком») ми бачили в відкритих джерелах, ми бачили супутникові знімки. Наслідки які - в них зменшиться кількісно техніка, яка постраждала внаслідок цих загадкових вибухів», – зазначив Ігнат.

Ігнат зазначив, що мова про те, чи будуть росіяни відновлювати пошкоджене і навіть якщо наважаться, то «потрібно мати з чого та як».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Можливо донорство буде запроваджене – з інших літаків знімати. Але це безумовно дуже гарні новини, тому що якщо виходить з ладу 1-2 літаки може ще кілька літаків це їхні спроможності зменшує, тому що завдання масованих ракетних ударів воно ймовірне ще, тому що достатньо цих літаків у них є на озброєнні Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3, на жаль, в Росії ще є, але ті заходи безпеки, яких вони не дотримуються можуть спричинювати і до подальших наслідків і зменшення їхнього бойового потенціалу», – додав спікер.

Нагадаємо, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.