Директор столичної фірми самовільно зайняв землю громади під бізнес

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

Чоловік самовільно зайняв земельну ділянку площею 420 квадратних метрів, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва

У Києві підприємцю з Троєщини повідомили про підозру у незаконному захопленні земельної ділянки площею 420 квадратних метрів. Чоловік, який є директором фірми з оренди торгових приміщень, залив фундамент та збудував на ній комерційний об’єкт без відповідних дозволів, плануючи здавати його в оренду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, підозрюваний – директор фірми, що спеціалізується на наданні в оренду торговельних приміщень.

«Під час реконструкції належного йому нежитлового об’єкта він вирішив незаконно «розширити» свою господарську діяльність. Для цього чоловік самовільно зайняв земельну ділянку площею 420 квадратних метрів, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва», – розповіли в поліції.

На цій ділянці підприємець залив фундамент та звів конструкції для будівлі, яку планував здавати в оренду іншим підприємцям з метою отримання прибутку.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, за апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва.