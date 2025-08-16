Головна Світ Політика
Трамп запустив кампанію зі збору грошей під час зустрічі з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп запустив кампанію зі збору грошей під час зустрічі з Путіним
фото: АР

У листі від імені Трампа також вказується, що «ніхто у світі не вміє укладати угоди так, як я»

Одразу після початку переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним його передвиборча команда розіслала повідомлення із закликом до збору коштів. Про це повідомляють «Главком» з посиланням на Associated Press.

В електронному листі, який надійшов прихильникам американського президента, міститься заклик «підтримати Трампа» та «зробити пожертву, почавши із $10».

«Я зустрічаюся з Путіним на Алясці! Трохи прохолодно. Ця зустріч дуже важлива для світу», – йдеться у листі.

У листі від імені Трампа також вказується, що «ніхто у світі не вміє укладати угоди так, як я».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Як повідомлялося, літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними.

Зауважимо, поруч із російським диктатором Володимиром Путіним було помічено велику пачку паперів під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Раніше Центр протидії дезінформації зауважував, що Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали».

Теги: Дональд Трамп США

