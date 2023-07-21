Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія вийшла із «зернової угоди»: Ердоган готує розмову із Путіним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вийшла із «зернової угоди»: Ердоган готує розмову із Путіним
Ердоган планує обговорити з Путіним «зернову угоду» як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини
фото з відкритих джерел

Ердоган заявив, що турецька сторона докладе всіляких зусиль, зокрема дипломатичних, для відновлення «зернової угоди».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе кілька раундів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним для відновлення «зернової угоди». Про це повідомляє «Анадолу».

Як зазначається, Анкара продовжує контакти з Москвою, зокрема на рівні міністерств закордонних справ.

Ердоган підкреслив, що планує обговорити з Путіним «зернову угоду» як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини.

За словами президента, Захід зі свого боку має врахувати очікування російської сторони в цьому питанні.

«Припинення Чорноморської зернової ініціативи матиме цілу низку негативних наслідків, зокрема зростання світових цін на продовольство, голод і нова хвиля міграції. Ми продовжимо брати на себе ініціативу, щоб запобігти подібному збігу обставин», - заявив Ердоган.

Він вірить, що переговори з Путіним допоможуть забезпечити продовження «зернової угоди». «У нього також є певні очікування від західних країн, і ті зі свого боку мають вжити відповідних заходів», – сказав Ердоган.

За його словами, продовження угоди буде на благо людства.

Ердоган заявив, що турецька сторона докладе всіляких зусиль, зокрема дипломатичних, для відновлення «зернової угоди». При цьому він висловив упевненість у тому, що завдяки зусиллям вдасться забезпечити продовження угоди щодо «зернового коридору».

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні. 

Читайте також: Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди»
Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія путін зерно Анкара президент переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни нищать все навколо вже сотні років
Росія не змінюється. Мільйони людей загинули через нерозуміння очевидної істини
7 липня, 18:10
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін
Путін та Лукашенко анонсували термінове звернення
26 червня, 21:46
Білоруський диктатор Лукашенко не перестає розхвалювати себе за те, що «припинив заколот у Росії»
Лукашенко розказав, як рятував Путіна, аби той не «обмочився» (відео)
27 червня, 16:31
Посольство Росії в Румунії
Румунію покинули 40 співробітників посольства РФ
2 липня, 05:58
Президент України Володимир Зеленський
Загроза теракту на ЗАЕС: Зеленський заявив, що зупинити Кремль – обов’язок усього світу
4 липня, 23:44
Ярина Носач з донечкою Мією
Трагедія у Краматорську. Мама закривавленої 8-місячної дівчинки розповіла подробиці
5 липня, 09:08
У міноборони РФ запевняють, що постраждалих і руйнувань немає
Міноборони РФ скиглить через атаку безпілотників на Москву
4 липня, 09:41
Депутати держдуми РФ винні у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ
19 липня, 06:48
Лукашенко хоче купити зерно у Росії
«Завжди знадобиться»: Лукашенко вирішив терміново рятувати російське зерно
Сьогодні, 15:17

Політика

Кремль почав максимально приховувати маршрути Путіна – ЗМІ
Кремль почав максимально приховувати маршрути Путіна – ЗМІ
Росія вийшла із «зернової угоди»: Ердоган готує розмову із Путіним
Росія вийшла із «зернової угоди»: Ердоган готує розмову із Путіним
Розвідка має дані про підготовку нового заколоту в Росії
Розвідка має дані про підготовку нового заколоту в Росії
«Завжди знадобиться»: Лукашенко вирішив терміново рятувати російське зерно
«Завжди знадобиться»: Лукашенко вирішив терміново рятувати російське зерно
«Кожен має понести жертву». Навальний виступив з останнім словом
«Кожен має понести жертву». Навальний виступив з останнім словом
Путін не зможе організувати морську блокаду. Турецький експерт знайшов пояснення
Путін не зможе організувати морську блокаду. Турецький експерт знайшов пояснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога
18K
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
15K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
12K
У Росії затримано терориста Гіркіна
7981
Одещина: рашисти влучили по важливому об’єкту сімома ракетами

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту