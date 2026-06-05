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Європа – джерело нового хаосу. Путін заговорив про новий світовий порядок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Європа – джерело нового хаосу. Путін заговорив про новий світовий порядок
Путін побачив занепад впливу країн G7
скріншот з відео

Глава Кремля заявив, що Захід втрачає вплив, а світ переходить до багатополярної моделі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що світ поступово відходить від західноцентричної моделі розвитку, а дедалі більшу роль у глобальній економіці відіграють країни БРІКС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ глави Кремля.

Росія нібито залишається відкритою для всіх держав, які зацікавлені у рівноправному співробітництві. «Росія завжди відкрита для всіх, хто зацікавлений у рівноправній співпраці», – заявив він.

Водночас російський лідер розкритикував політику Європейського Союзу. На його думку, дії європейських чиновників є недалекоглядними та призводять до нових криз.

«Європейські еліти провокують хаос, у який намагаються втягнути дедалі нові країни», – сказав Путін.

Глава Кремля також звинуватив Захід у створенні системи глобальної залежності, яка, за його словами, дозволяла розвиненим державам отримувати ресурси за рахунок інших країн.

Окремо Путін заявив, що світова економіка переживає перехід до багатополярної моделі розвитку. «Корені нинішньої турбулентності у світі криються в переході від «вертикальної» до багатополярної моделі», – зазначив він.

За словами господаря Кремля, внесок країн «Групи семи» у зростання світової економіки вже поступається показникам держав БРІКС. «Внесок так званої Великої сімки у зростання світової економіки нижчий, ніж у БРІКС», – заявив Путін.

Також він наголосив, що глобальна торговельна система поступово перестає бути західноцентричною, а економічне зростання охоплює дедалі більше країн світу.

Путін заявив, що західні країни нібито дедалі частіше використовують політичні та ідеологічні розбіжності як привід для економічного тиску на інші держави, зокрема через санкції, обмеження або заморожування активів.

Нагадаємо, що російському диктатору доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського із пропозицією провести особисту зустріч для обговорення шляхів досягнення миру.

Коментуючи передачу звернення українського президента, представник Кремля заявив, що наразі між Росією та Україною немає офіційних каналів спілкування. 

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Теги: путін росія

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