Переговори Ірану та США. Візит Венса до Пакистану скасовано

Переговори з Іраном фактично на паузі – тепер усе залежить від Тегерану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не поїде до Пакистану на переговори з Іраном, як планувалося раніше. Про це йдеться в заяві адміністрації президента Дональда Трампа, пише «Главком».

У Білому домі пояснили, що поїздку скасували через те, що США зараз чекають відповіді від Ірану щодо подальших переговорів.

«Ми очікуємо єдину пропозицію від іранської сторони, тому візит до Пакистану сьогодні не відбудеться», – йдеться у заяві.

Раніше Венс мав летіти до Ісламабаду разом з іншими представниками США, щоб провести переговори з Іраном.

Причиною зміни планів стала заява президента Дональда Трампа, який вирішив продовжити перемир’я та дати Ірану час сформувати свою позицію.

Поки що невідомо, чи відбудеться ця зустріч пізніше, а у Білому домі кажуть, що про нові дати повідомлять окремо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Тим часом, в Ірані жорстко відреагували на заяву Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу.

Раніше повідомлялось, що другий раунд переговорів між делегаціями Сполучених Штатів та Ірану запланований у середу вранці, 22 квітня.