Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран почав відпускати танкери. Хто домовився з Іраном

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іран дав «зелене світло» танкерам
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Тегеран відкриває прохід за індивідуальними домовленостями і посилює контроль над ключовим маршрутом

Трафік через Ормузьку протоку, яка є стратегічним маршрутом для світової торгівлі нафтою, різко зріс. За вихідні вузьким коридором пройшло 21 судно – це найбільший показник за останні два тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За інформацією джерел, країни, які залежать від постачання енергоносіїв, почали домовлятися з Іраном про індивідуальні умови проходження своїх суден. Тегеран надає окремі дозволи та веде переговори щодо виведення танкерів із Перської затоки.

Аналітики зазначають, що така практика лише посилює контроль Ірану над Ормузькою протокою. «Іран відповідає на запити партнерів, одночасно посилюючи свій контроль над Ормузькою протокою. Прохід залишається на милість Ірану, і ситуація може змінитися будь-якої миті, якщо конфлікт загостриться», – заявила старший аналітик Kpler Му Ю Сю.

Серед країн, які отримали дозвіл на прохід: Ірак, Індія, Китай, Японія та Пакистан. Зокрема, Ірак отримав виняток як «братня країна», а Індія змогла вивести кілька суден і вперше за тривалий час отримати іранський скраплений газ. Китайські контейнеровози пройшли протоку з другої спроби, тоді як Японія також отримала окремі дозволи.

Пакистану запропонували додаткові слоти для виведення суден, а окремі танкери під прапорами Туреччини, Греції та Таїланду також змогли пройти через протоку.

За даними аналітиків, більшість суден традиційно рухаються вздовж іранського узбережжя, однак дедалі частіше обирають альтернативний маршрут поблизу Оману. Влада Оману підтвердила, що веде переговори щодо полегшення транзиту.

Водночас Іран просуває законодавчі зміни, які можуть запровадити офіційну систему платежів за прохід через протоку. У Тегерані заявляють, що пропускатимуть судна лише після компенсації втрат, завданих війною.

Нагадаємо, що Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. Країна отримала рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій. 

Водночас у Тегерані висловили сумніви щодо готовності Сполучених Штатів до повноцінного припинення вогню. Іранська сторона переконана, що Вашингтон не налаштований на довгострокову деескалацію конфлікту.

Теги: нафта Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua