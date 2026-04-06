Іран почав відпускати танкери. Хто домовився з Іраном

Тегеран відкриває прохід за індивідуальними домовленостями і посилює контроль над ключовим маршрутом

Трафік через Ормузьку протоку, яка є стратегічним маршрутом для світової торгівлі нафтою, різко зріс. За вихідні вузьким коридором пройшло 21 судно – це найбільший показник за останні два тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За інформацією джерел, країни, які залежать від постачання енергоносіїв, почали домовлятися з Іраном про індивідуальні умови проходження своїх суден. Тегеран надає окремі дозволи та веде переговори щодо виведення танкерів із Перської затоки.

Аналітики зазначають, що така практика лише посилює контроль Ірану над Ормузькою протокою. «Іран відповідає на запити партнерів, одночасно посилюючи свій контроль над Ормузькою протокою. Прохід залишається на милість Ірану, і ситуація може змінитися будь-якої миті, якщо конфлікт загостриться», – заявила старший аналітик Kpler Му Ю Сю.

Серед країн, які отримали дозвіл на прохід: Ірак, Індія, Китай, Японія та Пакистан. Зокрема, Ірак отримав виняток як «братня країна», а Індія змогла вивести кілька суден і вперше за тривалий час отримати іранський скраплений газ. Китайські контейнеровози пройшли протоку з другої спроби, тоді як Японія також отримала окремі дозволи.

Пакистану запропонували додаткові слоти для виведення суден, а окремі танкери під прапорами Туреччини, Греції та Таїланду також змогли пройти через протоку.

За даними аналітиків, більшість суден традиційно рухаються вздовж іранського узбережжя, однак дедалі частіше обирають альтернативний маршрут поблизу Оману. Влада Оману підтвердила, що веде переговори щодо полегшення транзиту.

Водночас Іран просуває законодавчі зміни, які можуть запровадити офіційну систему платежів за прохід через протоку. У Тегерані заявляють, що пропускатимуть судна лише після компенсації втрат, завданих війною.

Нагадаємо, що Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. Країна отримала рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій.

Водночас у Тегерані висловили сумніви щодо готовності Сполучених Штатів до повноцінного припинення вогню. Іранська сторона переконана, що Вашингтон не налаштований на довгострокову деескалацію конфлікту.