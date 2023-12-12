Візит Зеленського до Конгресу США: головні меседжі президента (фото)

Президент розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні

Володимир Зеленський: «Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію»

Сьогодні, 12 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами, яку останні назвали дуже потужною. Глава держави дав зрозуміти, що його країні потрібна військова допомога. Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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«Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію.

Розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Відповів на запитання», – написав Зеленський.

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Глава держави також подякував лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей.

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Шумер додав, що перемога російського диктатора Володимира Путіна над Україною може бути дуже небезпечною для Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Конгресу Сполучених Штатів Америки, де у нього заплановано кілька зустрічей.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України в рамках візиту Зеленського запланована на вівторок, 12 грудня, на 14:00 (21:00 за Києвом). О 16:15 (23:15 за Києвом) президенти Зеленський та Байден вийдуть до представників ЗМІ на спільну пресову конференцію.

У Білому домі підтвердили, що зустріч президентів відбудеться сьогодні. «Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч у Білий дім у вівторок, 12 грудня, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що український лідер фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.