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Washington Post пояснив, яку зброю США зможуть передавати Україні попри брак коштів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Washington Post пояснив, яку зброю США зможуть передавати Україні попри брак коштів
США зможуть продовжувати надсилати допомогу, зокрема зброю більшої дальності
фото з відкритих джерел

Представники Пентагону заявили, що зараз вони «дозують» допомогу Україні, оскільки запас доступних коштів виснажується

Сполучені Штати Америки ще протягом деякого часу зможуть відправляти Україні зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси. Про це повідомляє The Washington Post.

Представники Пентагону заявили, що зараз вони «дозують» допомогу Україні, оскільки запас доступних коштів виснажується. Київ також покладається на допомогу США у своєму державному бюджеті на додаток до постачання зброї та іншої військової підтримки.

Попри зростаючі проблеми, офіційні особи, які прибули до Києва разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном, розповіли про можливості військової підтримки України.

На думку неназваних офіційних осіб, Вашингтон зможе продовжувати надсилати допомогу, зокрема зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси, які стали наріжним каменем військової стратегії України, «принаймні протягом деякого часу».

Чиновники Пентагону також під час свого візиту до Києва сподіваються дізнатися більше від українських лідерів про те, як розвиватиметься їхня стратегія війни проти Росії напередодні зими.

Нагадаємо, лідери Конгресу США хочуть до кінця року ухвалити додатковий пакет заходів із надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває із робочим візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій непохитній підтримці нагальних потреб України на полі бою. 

До слова, триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна США

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