Трамп під час зустрічі з Ердоганом зробив заяву про Путіна

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Трамп додав, що війна РФ проти України вже забрала «мільйони життів». «І за що? Ганьба», – сказав він.

Американський лідер наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «має це зупинити». Згодом Трамп сказав, що він з Ердоганом проведуть переговори та «укладуть кілька чудових торговельних угод для обох країн».

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.