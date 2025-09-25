Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп під час зустрічі з Ердоганом зробив заяву про Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп під час зустрічі з Ердоганом зробив заяву про Путіна
Трамп зустрівся з Ердоганом
фото: скриншот з відео

Трамп сказав, що він з Ердоганом проведуть переговори та «укладуть кілька чудових торговельних угод для обох країн»

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Трамп додав, що війна РФ проти України вже забрала «мільйони життів». «І за що? Ганьба», – сказав він.

Американський лідер наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «має це зупинити». Згодом Трамп сказав, що він з Ердоганом проведуть переговори та «укладуть кілька чудових торговельних угод для обох країн».

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.

Читайте також:

Теги: путін Реджеп Таїп Ердоган Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На сьогодні мирні переговори призупинені на невизначений час
Мапа важливіша за анонси: що насправді вирішує війну в Україні
20 вересня, 22:03
Аліса Харчева брала участь у зйомках для еротичного календаря, присвяченого дню народження Путіна
У Путіна була неповнолітня коханка – ЗМІ
18 вересня, 21:59
Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх якомога швидше скоротити закупівлі російської нафти
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
14 вересня, 16:38
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
10 вересня, 09:45
Китай зобов'язав Reuters видалити відео розмови Путіна, Кіма та Сі про довголіття
Китай зобов'язав Reuters видалити відео розмови Путіна, Кіма та Сі про довголіття
8 вересня, 05:30
США перестануть допомагати арміям країн, що межують з Росією
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
5 вересня, 13:32
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
4 вересня, 21:22
У Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні
Президент США прокоментував військовий парад у Китаї
3 вересня, 20:01
Гарріс, як ексвіцепрезидентка США, отримала охорону від Секретної служби
Трамп позбавив Гарріс державної охорони – CNN
29 серпня, 20:26

Політика

Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі із Меланією Трамп (фото)
Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі із Меланією Трамп (фото)
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп
Трамп під час зустрічі з Ердоганом зробив заяву про Путіна
Трамп під час зустрічі з Ердоганом зробив заяву про Путіна
Посольство РФ відреагувало на дрони в аеропортах Данії
Посольство РФ відреагувало на дрони в аеропортах Данії
Глава Пентагону терміново скликає сотні високопоставлених військових – WP
Глава Пентагону терміново скликає сотні високопоставлених військових – WP
Ще одна країна заборонила в’їзд екслідерці Гагаузії
Ще одна країна заборонила в’їзд екслідерці Гагаузії

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua