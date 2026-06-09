США в Радбезі ООН назвали війну РФ проти України стратегічним провалом

Дан Негреа під час засідання Ради Безпеки ООН у березні 2026 року

Представник США закликав «обидві сторони негайно домовитися про всеосяжне припинення вогню»

Представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа підтвердив, що рішення РФ розпочати вторгнення в Україну стало її стратегічним провалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постійне представництво США при ООН.

«Колеги, Сполучені Штати, як і раніше, стурбовані нещодавньою ескалацією війни між Росією та Україною, зокрема ракетними та безпілотними ударами Росії минулого тижня, внаслідок яких загинуло понад 20 цивільних осіб і ще більше людей отримало поранення. Як чітко зазначив минулого тижня держсекретар Рубіо, вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом», – йдеться у повідомленні.

Дан Негреа додав: «Її нафтопереробні заводи палають, і Росія зараз втрачає 5 тис. людей щомісяця. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація цього не змінить і лише ризикує погіршити катастрофу. Ця війна має закінчитися зараз. Досить уже. Прикро, що переговори досі не привели до обміну та поступок, необхідних для встановлення миру».

Представник США закликав «обидві сторони негайно домовитися про всеосяжне припинення вогню, яке призведе до завершення війни шляхом переговорів».

«Цикл відплати, ескалації, насильства та смерті має припинитися. Ми закликаємо всі держави-члени ООН негайно припинити підтримку військових дій Росії, оскільки військового вирішення цієї війни не існує. Це стосується й Ірану, який постачав Росії безпілотні літальні апарати для використання в Україні, та Куби, яка продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії», – сказав посадовець.

Негреа наголосив, що війна може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання. «Сполучені Штати, як ми неодноразово заявляли обом сторонам, як і раніше готові сприяти тривалому припиненню цієї війни», – підкреслив він.

До слова, постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив на засіданні Ради Безпеки з трьома жорсткими заявами: закликав заборонити російським військовим участь у місіях ООН, запропонував Росії залишити організацію та назвав удар по ядерному сховищу в Чорнобильській зоні навмисним.

Зауважимо, що 8 червня Рада Безпеки ООН скликала термінове засідання на прохання України – приводом стали масштабні атаки Росії по цивільній інфраструктурі.