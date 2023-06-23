США запровадили санкції проти російських розвідників

У відомстві не розповіли, на які саме вибори намагалися вплинути Попов та Суходолов

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських розвідників, які хотіли вплинути на вибори у країні. Про це сказано у повідомленні Міністерства фінансів США, повідомляє The Guardian.

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Як зазначається, санкції були застосовані проти 31-річного Єгора Попова та 49-річного Олексія Суходолова - співробітників російської Федеральної служби безпеки. Вони працювали над підривом демократичних процесів у США та інших країнах за допомогою мережі спільників.

Мінфін встановив, що Попов та Суходолов працювали з росіянином Олександром Іоновим, якого Мін'юст США минулого року звинуватив у багаторічній роботі з використання політичних груп у Флориді, Джорджії та Каліфорнії для втручання у вибори.

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«Сполучені Штати не терпітимуть загроз нашій демократії, і сьогоднішні дії ґрунтуються на підході всього уряду до захисту нашої системи представницького правління», – сказав представник міністерства Брайан Нельсон.

У відомстві не розповіли, на які саме вибори намагалися вплинути Попов та Суходолов.

Раніше засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин визнав втручання РФ в американські вибори.