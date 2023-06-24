Міноборони РФ хоче підірвати мости, щоб не дати «вагнерівцям» зайти у Москву

На в’їзді до Москви помічені блокпости

Російські Telegram-канали повідомляють, що армія Шойгу мінує мости, щоб найманці Євгена Пригожина не могли дістатися до Москви.

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У Липецькій області Росії військова техніка рухається по трасі М-4 у бік Москви. Зокрема, повідомляється про перекидання колони танків. Раніше росЗМІ писали про те, що трасою М-4 пересувалися підрозділи ПВК «Вагнера».

Тим часом у Москві паніка, а на в’їзді помічені блокпости.

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Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

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Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.