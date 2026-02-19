Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці

Микола Статкевич переніс інсульт у в’язниці

На свободу вийшов політв'язень та колишній кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дружину політика Марину Адамович.

«Дорогі друзі! Микола вдома! У нього був інсульт. Зараз він відновлюється. Поки що є проблеми з мовленням. В іншому все нормально. Все буде добре», – написала вона.

11 вересня 2025 року білоруська влада звільнила і вислала з країни 52 ув'язнених. Микола Статкевич став єдиним з цієї групи, хто не перетнув кордон Білорусі та Литви. Деякий час політика можна було бачити на знімках з камер на кордоні, після чого його в невідомому напрямку відвезли люди в масках.

Після цього Статкевич продовжив відбувати покарання за ґратами, як випливало з офіційної відповіді білоруського МВС, яку отримала дружина політика Марина Адамович. Раніше, у 2021 році, його засудили до 14 років колонії особливого режиму за організацію «масових заворушень».

Як повідомлялося, 13 грудня 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених. Серед помилуваних – лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, якого у 2023 році засудили до 10 років позбавлення волі. Суд визнав його винними в «контрабанді грошей» у 2016-2021 роках та «фінансуванні акцій протесту» у 2020 році.

Крім того, за даними правозахисного центру «Весна», Лукашенко також помилував колишнього кандидата у президенти Віктора Бабарика та опозиціонерку Марію Колеснікову.

У пресслужбі білоруського диктатора розповіли, що серед помилуваних – громадяни Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії. З урахуванням попереднього звільнення, що відбулося наприкінці, загальна кількість помилуваних сягнула 156 людей. У Лукашенка пояснили, що рішення про помилування ухвалили в межах досягнутих домовленостей та на прохання президента США, а також у відповідь на скасування американських санкцій проти білоруського калію.

До слова, у середу, 18 лютого, Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України — від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.