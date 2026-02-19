Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Опозиційний політик разом з дружиною
фото: Facebook/Марына Адамовіч

Микола Статкевич переніс інсульт у в’язниці

На свободу вийшов політв'язень та колишній кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дружину політика Марину Адамович.

«Дорогі друзі! Микола вдома! У нього був інсульт. Зараз він відновлюється. Поки що є проблеми з мовленням. В іншому все нормально. Все буде добре», – написала вона.

11 вересня 2025 року білоруська влада звільнила і вислала з країни 52 ув'язнених. Микола Статкевич став єдиним з цієї групи, хто не перетнув кордон Білорусі та Литви. Деякий час політика можна було бачити на знімках з камер на кордоні, після чого його в невідомому напрямку відвезли люди в масках.

Після цього Статкевич продовжив відбувати покарання за ґратами, як випливало з офіційної відповіді білоруського МВС, яку отримала дружина політика Марина Адамович. Раніше, у 2021 році, його засудили до 14 років колонії особливого режиму за організацію «масових заворушень».

Як повідомлялося, 13 грудня 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених. Серед помилуваних – лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, якого у 2023 році засудили до 10 років позбавлення волі. Суд визнав його винними в «контрабанді грошей» у 2016-2021 роках та «фінансуванні акцій протесту» у 2020 році.

Крім того, за даними правозахисного центру «Весна», Лукашенко також помилував колишнього кандидата у президенти Віктора Бабарика та опозиціонерку Марію Колеснікову.

У пресслужбі білоруського диктатора розповіли, що серед помилуваних – громадяни Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії. З урахуванням попереднього звільнення, що відбулося наприкінці, загальна кількість помилуваних сягнула 156 людей. У Лукашенка пояснили, що рішення про помилування ухвалили в межах досягнутих домовленостей та на прохання президента США, а також у відповідь на скасування американських санкцій проти білоруського калію.

До слова, у середу, 18 лютого, Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України — від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.

Читайте також:

Теги: політв’язні Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський назвав ганебним допуск росіян і білорусів до Паралімпіади-2026 під власними прапорами
«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026
Вчора, 20:04
Євген Сморигін одружений з українкою та має трьох дітей
«Я громадянин світу». Актор «Дизель шоу» заявив, що не може назвати себе українцем
Вчора, 12:17
Проти Лукашенка введено санкції
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
Вчора, 09:57
Президент також висловив сподівання, що представники опозиційних сил Білорусі, зокрема Світлана Тихановська, доноситимуть до міжнародної спільноти інформацію про спроби втягнути їхню країну у війну
Зеленський звернувся до народу Білорусі
7 лютого, 11:28
Шпигунка може отримати 15 років ув’язнення
У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку
27 сiчня, 20:00
Глава Білого дому подякував венесуельській владі за «потужний гуманітарний жест»
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
27 сiчня, 07:35
Світлана Тихановська та Володимир Зеленський у Вільнюсі
Тихановська після зустрічі у Вільнюсі дала характеристику Зеленському
25 сiчня, 20:36
Більшість білоруських підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення
Скільки підприємств Білорусі працюють на війну РФ проти України – дані розвідки
25 сiчня, 05:18
У США переплутали Бельгію та Білорусь у списку Ради миру
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Політика

Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло
Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича
Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua