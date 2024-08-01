Стало відомо, хто зіграв вирішальну роль в обміні ув’язненими між Заходом та Росією

У Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом

Турецька розвідка під час обміну ув’язненими взяла на себе заходи безпеки, планування логістики та потреби клірингової діяльності

Центральне розвідувальне управління США, яке має «спецканал» для діалогу з російською розвідкою, зіграло ключову роль в обміні ув’язненими. Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця.

Останню пропозицію щодо обміну американці представили росіянам наприкінці червня. Вона полягала в тому, щоби провести обмін ув’язненими у третій країні.

Як пише CNN, директора ЦРУ Вільяма Бернса на цій зустрічі не було. Проте на початку липня російська сторона у телефонній розмові з ним підтвердила, що «в принципі погоджується» на цю пропозицію. В середині липня обмін офіційно схвалили.

Далі Організація національної розвідки Туреччини (MİT) створила «канали діалогу» та провела останню зустріч між представниками США та Росії перед обміном, підтвердили в офісі турецького президента.

Турецька розвідка взяла на себе заходи безпеки, планування логістики та потреби клірингової діяльності.

Президент США Джо Байден опублікував фотографію звільнених американців у літаку.

Президент США Джо Байден опублікував фотографію звільнених американців у літаку фото: президент США Джо Байден, мережа Х

«Переживши неймовірні страждання та невизначеність, американці, що були ув’язнені в росії, перебувають у безпеці, на волі та почали свою подорож назад в обійми своїх родин», – написав Байден.

На фото можна побачити журналістів Евана Гершкович та Алсу Курмашеву, а також колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Нагадаємо, Туреччина допомогла організувати один з наймасштабніших обмінів ув'язненими між Росією, Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Зазначається, що обмін було проведено в Анкарі. Обміняно загалом 26 осіб, які перебували у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня.

Зазначається, що після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення.