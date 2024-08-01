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Стало відомо, хто зіграв вирішальну роль в обміні ув’язненими між Заходом та Росією

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стало відомо, хто зіграв вирішальну роль в обміні ув’язненими між Заходом та Росією
У Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом
фото з відкритих джерел

Турецька розвідка під час обміну ув’язненими взяла на себе заходи безпеки, планування логістики та потреби клірингової діяльності

Центральне розвідувальне управління США, яке має «спецканал» для діалогу з російською розвідкою, зіграло ключову роль в обміні ув’язненими. Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця.

Останню пропозицію щодо обміну американці представили росіянам наприкінці червня. Вона полягала в тому, щоби провести обмін ув’язненими у третій країні.

Як пише CNN, директора ЦРУ Вільяма Бернса на цій зустрічі не було. Проте на початку липня російська сторона у телефонній розмові з ним підтвердила, що «в принципі погоджується» на цю пропозицію. В середині липня обмін офіційно схвалили.

Далі Організація національної розвідки Туреччини (MİT) створила «канали діалогу» та провела останню зустріч між представниками США та Росії перед обміном, підтвердили в офісі турецького президента.

Турецька розвідка взяла на себе заходи безпеки, планування логістики та потреби клірингової діяльності.

Президент США Джо Байден опублікував фотографію звільнених американців у літаку. 

Президент США Джо Байден опублікував фотографію звільнених американців у літаку
Президент США Джо Байден опублікував фотографію звільнених американців у літаку
фото: президент США Джо Байден, мережа Х

«Переживши неймовірні страждання та невизначеність, американці, що були ув’язнені в росії, перебувають у безпеці, на волі та почали свою подорож назад в обійми своїх родин», – написав Байден.

На фото можна побачити журналістів Евана Гершкович та Алсу Курмашеву, а також колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Нагадаємо, Туреччина допомогла організувати один з наймасштабніших обмінів ув'язненими між Росією, Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.  Зазначається, що обмін було проведено в Анкарі. Обміняно загалом 26 осіб, які перебували у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня.

Зазначається, що після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення.

Теги: розвідка обмін подорож США росія ЦРУ

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