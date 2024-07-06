Візит Орбана до Москви: ISW пояснив, як Путін використав угорського прем'єра

На пресконференції з Орбаном глава Кремля відверто відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів

Російський диктатор Володимир Путін використав зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися й переозброїтися, і що натомість Росія буцімто виступає за «повне» й «остаточне» припинення конфлікту».

На думку американських аналітиків, диктатор використав угорського прем'єра, щоб відмовитись від припинення вогню за допомогою мирних переговорів.

«Путін висловив свою прихильність до «остаточного» завершення війни, що дозволить досягти його мети – знищення української державності», – пояснили фахівці.

Аналітики також нагадали, що 4 липня Путін прямо відкинув участь Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, відійшовши від своєї звичайної удаваної зацікавленості в переговорах. А 5 липня на пресконференції з Орбаном диктатор відверто відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи візит прем’єра Віктора Орбана в Москву, заявила, що умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.

До слова, Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.