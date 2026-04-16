Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина готова відправити кораблі для розмінування Ормузької протоки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За словами німецького канцлера, розгортання сил можливе після припинення вогню та стабілізації ситуації
колаж: glavcom.ua

Берлін готовий зробити внесок у відновлення роботи ключового морського шляху

Німеччина заявила про свою готовність направити до Ормузької протоки тральщики для знешкодження мін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначається, питання про відправку кораблів обговорюватиметься у пʼятницю, 17 квітня. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні.

За словами представника уряду Німеччини, федеральний уряд «готовий зробити свій внесок у забезпечення свободи судноплавства». Це може включати розмінування або морську розвідку.

Мерц підтвердив позицію свого уряду після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Він наголосив, що Німеччина готова допомогти у забезпеченні безпеки морських шляхів, але лише за суворих умов. До них належать стабільне перемир'я, мандат у межах системи колективної безпеки та офіційне схвалення як федеральним урядом, так і Бундестагом.

Мерц підкреслив, що Берлін залишається «далеким» від такого рішення.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву про розблокування Ормузької протоки – стратегічно важливого шляху для світового експорту нафти. За словами американського лідера, він відкриває артерію «назавжди» і вже отримав схвалення від Пекіна.

Раніше «Главком» писав, що іранська сторона вимагає одноосібного контролю над Ормузькою протокою. Іранська сторона підтвердила, що статус Ормузької протоки не зміниться до моменту досягнення «спільної рамкової домовленості» зі Сполученими Штатами.

До слова, щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.

Теги: Фрідріх Мерц Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua