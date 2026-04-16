Німеччина готова відправити кораблі для розмінування Ормузької протоки

За словами німецького канцлера, розгортання сил можливе після припинення вогню та стабілізації ситуації

Берлін готовий зробити внесок у відновлення роботи ключового морського шляху

Німеччина заявила про свою готовність направити до Ормузької протоки тральщики для знешкодження мін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначається, питання про відправку кораблів обговорюватиметься у пʼятницю, 17 квітня. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні.

За словами представника уряду Німеччини, федеральний уряд «готовий зробити свій внесок у забезпечення свободи судноплавства». Це може включати розмінування або морську розвідку.

Мерц підтвердив позицію свого уряду після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Він наголосив, що Німеччина готова допомогти у забезпеченні безпеки морських шляхів, але лише за суворих умов. До них належать стабільне перемир'я, мандат у межах системи колективної безпеки та офіційне схвалення як федеральним урядом, так і Бундестагом.

Мерц підкреслив, що Берлін залишається «далеким» від такого рішення.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву про розблокування Ормузької протоки – стратегічно важливого шляху для світового експорту нафти. За словами американського лідера, він відкриває артерію «назавжди» і вже отримав схвалення від Пекіна.

Раніше «Главком» писав, що іранська сторона вимагає одноосібного контролю над Ормузькою протокою. Іранська сторона підтвердила, що статус Ормузької протоки не зміниться до моменту досягнення «спільної рамкової домовленості» зі Сполученими Штатами.

До слова, щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.