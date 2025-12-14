Стармер і фон дер Ляєн обговорили мирний план для України

Кір Стармер та Урсула фон дер Ляєн обговорили роботу над мирними пропозиціями для України

В Офісі прем'єра Британії заявили, що Європа залишатиметься з Україною стільки, скільки буде необхідно для встановлення миру

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили роботу над мирними пропозиціями для України, запропонованими США, а також кроки щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування допомоги Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Обидва погодилися, що це вирішальний момент для майбутнього України, і що Європа буде з ними стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та міцного миру», – заявив речник Даунінг-стріт після розмови лідерів.

Нагадаємо, українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами.

Також спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.