Президент відзначив волонтерку з Польщі нагородою

Володимир Зеленський нагородив Галину Андрушков відзнакою президента України «Золоте серце». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №966/2025.

«За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародної підтримки України, плідну громадську та волонтерську діяльність, спрямовану на надання допомоги громадянам України в умовах воєнного стану, постановляю: Нагородити відзнакою Президента України «Золоте серце» Андрушков Галину Іванівну – голову фонду Uniters (United Volunteers), Республіка Польща», – йдеться в указі.

Галина Андрушков та її донька Вікторія Батрин заснували у Польщі фонду Uniters – організація, яка надавала допомогу українцям від 2014 року. Йшлося, зокрема про допомогу дітям солдатів, які загинули на війні.

Раніше у Міжнародний день волонтера Володимир Зеленський підписав указ про нагородження відзнакою Президента України «Золоте серце» 45 волонтерів. Президент подякував усім, хто не залишається байдужим та підтримує Україну.