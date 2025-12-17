Головна Країна Політика
Президент відзначив волонтерку з Польщі нагородою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент відзначив волонтерку з Польщі нагородою
Галина Андрушков є засновницею фонду Uniters
фото: polskieradio.pl

Галина Андрушков та її донька Вікторія Батрин заснували фонду Uniters

Володимир Зеленський нагородив Галину Андрушков відзнакою президента України «Золоте серце». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №966/2025.

«За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародної підтримки України, плідну громадську та волонтерську діяльність, спрямовану на надання допомоги громадянам України в умовах воєнного стану, постановляю: Нагородити відзнакою Президента України «Золоте серце» Андрушков Галину Іванівну – голову фонду Uniters (United Volunteers), Республіка Польща», – йдеться в указі.

Президент відзначив волонтерку з Польщі нагородою фото 1

Галина Андрушков та її донька Вікторія Батрин заснували у Польщі фонду Uniters – організація, яка надавала допомогу українцям від 2014 року. Йшлося, зокрема про допомогу дітям солдатів, які загинули на війні.

Раніше у Міжнародний день волонтера Володимир Зеленський підписав указ про нагородження відзнакою Президента України «Золоте серце» 45 волонтерів. Президент подякував усім, хто не залишається байдужим та підтримує Україну.

Теги: Володимир Зеленський державні нагороди

