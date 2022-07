Старший радник Конгресу звинуватив Захід у російському тероризмі

Росія має бути ізольована

Російська Федерація є терористичною державою. Про це старший радник Конгресу США Пол Массаро написав у Twitter.

За словами Массаро, Росію потрібно ізолювати від цивілізованого світу.

Russia is a terrorist state and must be isolated as such — Paul Massaro (@apmassaro3) July 16, 2022

Разом з тим, американський чиновник заявив, що російський державний тероризм є прямим наслідком «жадібності Заходу».

Russian terrorism is the direct consequence of western greed — Paul Massaro (@apmassaro3) July 16, 2022

Пол Массаро пояснив, що він має на увазі. «Західна стратегія після закінчення холодної війни полягала в тому, що «економічна інтеграція призведе до демократії»,в – зазначив старший радник Конгресу США.

Але, додав Массаро, ця стратегія з тріском провалилася.

The western strategy after the end of the Cold War was “economic integration will lead to democracy.” It failed miserably — Paul Massaro (@apmassaro3) July 16, 2022

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Євросоюз визнати Росію державою-терористом.