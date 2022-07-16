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    Політика

    Старший радник Конгресу звинуватив Захід у російському тероризмі

    Пол Массаров назвав Росію державою-терористом, а Захід у тому, що той виховав цю терористичну країну - Старший радник Конгресу звинуватив Захід у російському тероризмі
    Пол Массаров назвав Росію державою-терористом, а Захід у тому, що той виховав цю терористичну країну
    фото із відкритих джерел

    Росія має бути ізольована

    Російська Федерація є терористичною державою. Про це старший радник Конгресу США Пол Массаро написав у Twitter.

    За словами Массаро, Росію потрібно ізолювати від цивілізованого світу.

    Разом з тим, американський чиновник заявив, що російський державний тероризм є прямим наслідком «жадібності Заходу».

    Пол Массаро пояснив, що він має на увазі. «Західна стратегія після закінчення холодної війни полягала в тому, що «економічна інтеграція призведе до демократії»,в – зазначив старший радник Конгресу США.

    Але, додав Массаро, ця стратегія з тріском провалилася.

    Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Євросоюз визнати Росію державою-терористом.

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    Теги: росія окупанти США війна тероризм Україна окупація #stoprussia
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    Старший радник Конгресу звинуватив Захід у російському тероризмі