Старший радник Конгресу звинуватив Захід у російському тероризмі
Росія має бути ізольована
Російська Федерація є терористичною державою. Про це старший радник Конгресу США Пол Массаро написав у Twitter.
За словами Массаро, Росію потрібно ізолювати від цивілізованого світу.
Russia is a terrorist state and must be isolated as such— Paul Massaro (@apmassaro3) July 16, 2022
Разом з тим, американський чиновник заявив, що російський державний тероризм є прямим наслідком «жадібності Заходу».
Russian terrorism is the direct consequence of western greed— Paul Massaro (@apmassaro3) July 16, 2022
Пол Массаро пояснив, що він має на увазі. «Західна стратегія після закінчення холодної війни полягала в тому, що «економічна інтеграція призведе до демократії»,в – зазначив старший радник Конгресу США.
Але, додав Массаро, ця стратегія з тріском провалилася.
The western strategy after the end of the Cold War was “economic integration will lead to democracy.” It failed miserably— Paul Massaro (@apmassaro3) July 16, 2022
Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Євросоюз визнати Росію державою-терористом.