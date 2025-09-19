Головна Світ Політика
Стефанішина провела зустріч з Келлогом: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: x.com/StefanishynaO

Келлог та Стефанішина обговорили ініціативи в різних сферах, які зміцнять стратегічне партнерство США та України

Посол України в США Ольга Стефанішина зустрілась зі спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Подробиці зустрічі Стефанішина написала у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Пані посол повідомила, що з Келлогом вони продовжили обговорення його нещодавнього візиту в Україну, а також обговорили підготовку до 80-ї Генеральної Асамблеї ООН.

«Обговорили ініціативи в різних сферах, які зміцнять наше стратегічне партнерство, зокрема масштабну угоду щодо безпілотників, яку Україна запропонувала Сполученим Штатам.

Україна віддана справедливому та тривалому миру і погодилася на всі пропозиції президента Трампа щодо розблокування дипломатії та припинення вбивств, які щодня спричиняє російська агресія.

Рада продовжувати співпрацю з генералом та його командою у Вашингтоні для просування миру, закріпленого гарантіями безпеки для майбутніх поколінь», – написала вона.

Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, заявив, що російська армія не настільки сильна, як це подає кремлівська пропаганда.

Також він заявив, що Україна вийшла на перше місце у світі за технологіями безпілотників.

До слова, у понеділок, 15 вересня, Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді надзвичайної і повноважної посолки України у Сполучених Штатах.

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
