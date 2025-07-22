Проросійські політсили Молдови об'єдналися перед виборами у парламент

Назви виборчого блоку й імен кандидатів у депутати політики поки не розголошують

Чотири опозиційні партії оголосили про плани об'єднатися у виборчий блок

У Молдові чотири проросійські партії вирішили об'єднатися у єдиний блок для участі у парламентських виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

План оголосили керівники політсил соціалістів, комуністів, «Серце Молдови» та «Майбутнє Молдови» Ігор Додон, Володимир Воронін, Ірина Влах і Василе Тарлев. Лідерка «Серця Молдови» заявила, що у майбутньому парламенті члени блоку не будуть вступати в коаліцію з партією влади Дія і солідарність (PAS), до якої належить президентка Мая Санду.

«Відсторонити PAS від влади – важливе завдання майбутніх виборів. Але місія нашого Блоку не закінчується цим. Ми йдемо в парламент, щоб узяти на себе відповідальність за управління країною. Сформувати керівну більшість, затвердити новий уряд, який зупинить руйнування і відновить Молдову – це те, що чекає від нас народ Молдови», – заявила проросійська діячка.

Назву виборчого блоку й імена майбутніх кандидатів поки що не оголошують. Парламентські вибори у Молдові пройдуть 28 вересня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Молдови відмовила у реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку «Побєда», який очолює олігарх-утікач Ілан Шор. Рішення ухвалили більшістю голосів. Підставою для відмови блоку в реєстрації стали численні порушення з боку політичної сили. Зокрема, «Побєда» припустилася помилок у документах, а також не відповідає вимогам виборчого законодавства країни.

До слова, Європейський Союз готується надати Молдові підтримку для захисту вересневих парламентських виборів від кіберзагроз. Це відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо можливого втручання Росії у голосування. Європейська комісія прискорює процес розгортання так званого кіберрезерву – групи експертів з кібербезпеки приватного сектору, що стане першим в історії використанням цього механізму.

Молдова закликає Європейський Союз серйозно розпочати переговори про членство до вересневих виборів, щоб ефективно протистояти російській дезінформації. Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова.