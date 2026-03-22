Politico: саміт Трампа та Сі на паузі – коли може відбутися зустріч

У Білому домі заперечують прямий зв’язок між війною та перенесенням саміту

Запланований саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном відкладають до завершення активної фази війни з Іраном. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає «Главком».

За словами співрозмовників видання, адміністрація Трампа дала зрозуміти іноземним партнерам, що нові дати зустрічі будуть запропоновані лише після завершення бойових дій.

«Наступні дати саміту Трампа та Сі будуть запропоновані лише після завершення активної частини іранського конфлікту», – зазначив дипломат у Вашингтоні, обізнаний із плануванням переговорів.

Ще одне джерело, близьке до адміністрації, підтвердило, що такі сигнали вже передані партнерам.

Водночас у Білому домі заперечують прямий зв’язок між війною та перенесенням саміту. Речниця адміністрації Анна Келлі заявила, що це «фейкові новини», і що США та Китай продовжують продуктивні переговори щодо нових дат візиту.

У посольстві Китаю також зазначили, що не мають інформації про можливу затримку зустрічі.

Раніше саміт планували провести наприкінці березня, однак Дональд Трамп уже заявляв, що його можуть перенести «на місяць або близько того» через війну. Згодом він уточнив, що зустріч може відбутися приблизно через півтора місяця.

За словами представників Білого дому, імовірно, переговори можуть відбутися не раніше травня.

Як зазначає Politico, прив’язка саміту до завершення конфлікту може призвести до нових затримок. Водночас ця зустріч вважається важливою для збереження крихкого торговельного балансу між США та Китаєм.

Співрозмовники видання також звертають увагу, що вести переговори з Китаєм під час активної фази війни може бути складно.

«Існують оперативні обмеження для ведення війни з іноземної країни, особливо з такої ворожої, як Китай. У такому кліматі Трампу і Сі було б надзвичайно незручно вести переговори», – зазначило джерело, близьке до адміністрації.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що може відкласти запланований саміт із Сі Цзіньпіном, закликаючи Пекін допомогти вирішити проблему з Ормузькою протокою.